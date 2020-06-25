高爾夫PGA美巡賽復賽雖然前兩周都是新冠肺炎病毒全員陰性，隨著本周有3人確診，官方也表示會有額外的檢測及更嚴格的監控方式，希望避免病毒強烈反撲。

PGA巡迴賽主席莫納罕表示，目前包括PGA巡迴賽和次級巡迴賽這次2757個病毒檢測人數，有7個人呈陽性反應，「以受檢樣本來看，雖然人數不多，但每一個確診數給我們的打擊都很大。觀察目前的局勢，我認為大家都要提醒自己，現在是和病毒共存了，也要學習如何與之共存，不論個人、家人及商業夥伴，都要多注意。」

目前確診的PGA相關人員，其中兩位是美國選手瓦尼（Nick Watney）和強普（Cameron Champ），還有兩位桿弟，分別為世界排名第4的美國選手柯普卡（Brooks Koepka）、北愛爾蘭選手麥道威（Graeme McDowell），柯普卡跟弟弟切斯、麥道威雖然檢查結果是陰性，但仍選擇退出本周旅行者錦標賽，上周RBC傳承賽冠軍辛普森（Webb Simpson）本周也退賽。

旅行者錦標賽是PGA復賽後第三站賽事，比賽地點是康乃狄克州一個城鎮克倫威爾，台灣好手潘政琮也會參賽，預計今晚7點35分出發。

(中時 )