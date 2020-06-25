雲林縣定古蹟北港鎮安宮為重現早年端午古風，製作虎仔香包、5毒符於端午節免費贈送，幫助民眾減少蚊蟲毒物的侵擾，今年廟方特別邀請網路漫畫家謝立聖，設計充滿童趣風格的香包與5毒符，結合傳統元素與現代文創，大受歡迎。

供奉七王爺公的北港鎮安宮，今年經神明指示製作虎仔香包與5毒符贈送給民眾，虎仔香包採傳統香火袋樣式，正面印有老虎圖騰，背面寫著「北港三益境鎮安宮」字樣，造型古樸，內有獨家驅蟲香料與七王爺公符令；5毒符則繪有「福虎鎮5毒」圖案，即日起至鎮安宮打卡即可免費索取。

鎮安宮總幹事楊駿騰表示，農曆5月氣候逐漸酷熱，又遇梅雨季溼氣重，瘴癘之氣驟增，蚊蟲毒物開始活躍，早年民眾都會在家門口懸掛菖蒲與艾條、張貼5毒符來驅毒保平安，並讓孩子戴上虎仔香包，此次活動便是希望重現日益式微的傳統民俗。

鎮安宮主委莊松裕指出，今年新冠肺炎肆虐，信眾擔心端午節活動可能會暫停，因此於農曆3月初請示王爺是否照常舉辦，王爺應允照既定規畫執行，結果本月7日中央流行疫情指揮中心即宣布台灣解封，讓大家非常佩服王爺的神威顯赫。

(中時 )