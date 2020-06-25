自從大陸CBA本季復賽之後，效力廣州龍獅的中華隊當家主控陳盈駿，就在場上接連展現優秀得分與組織能力，25日面對南京同曦，陳盈駿又交出24分、10助攻與6籃板的雙十數據，可惜廣州最後反撲無力，終場103比105飲恨敗北。

其實廣州這場比賽差點逆轉成功，雙方打完上半場，廣州43比58大幅落後，卻在下半場展開反攻，更靠陳盈駿最後1分25秒的中距離命中，反以100比98領先，可惜接下來陳盈駿犯滿畢業，同曦又靠何敬佳最後2秒投進致勝兩分球。

陳盈駿在CBA重新開打之後深獲廣州總教練胡安重用，連3場上場時間都超過40分鐘，他也交出平均每場拿下25分、10.3助攻與6.3籃板的優異表現，不過廣州本季目前戰績8勝25敗，仍居倒數第3(第18名)，跟季後賽幾乎無緣了。

陳盈駿的好友胡瓏貿25日也有出賽，可惜仍然不被福建潯興重用，全場只打5分鐘，沒有得分只抓1籃板，福建最後以93比84力挫山東黃金，泰勞森貢獻福建全隊最高23分，外加8助攻、7籃板、6抄截，王哲林也有22分、14籃板。

(中時 )