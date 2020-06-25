前高雄市長韓國瑜被罷免後，神隱多日，端午節這天，韓國瑜在臉書發文「各位好朋友們，不妨利用連假多出門走走」。有女網友則po出在高雄澄清湖捕獲的野生韓國瑜照片，韓粉看完不禁喊：好幸運喔！

韓國瑜今天在臉書貼文表示，希望民眾不妨利用端午連假出門走走，也為促進疫後經濟盡一份小小心力。並敬祝各位端午安康！

有一名女網友則在臉書社團「韓國瑜快樂向前行」貼出在澄清湖捕獲的野生韓國瑜照，兩人合影時，韓國瑜戴著一雙墨鏡、穿著他常見的裝扮藍色襯衫，女網友大讚「韓總好帥」。

韓粉紛紛回應說，「他是我們的韓市長喔！沒人能取代的。」、「很想也遇到您，您是否胖了一點點，我們都需要、欣賞您，如兄長一般我愛您，您是我學習做人的品格，在今唯有您稱得上政治家，謝謝您！等候您！端午佳節愉快！」、「頭髮比較少一點而已，要不然是一個帥哥喔。」、「永遠支持韓市長，我沒離開。」、「希望能常常看到你，提醒我們台灣還有公平正義。」、「哇，好幸運喔，韓市長佳節愉快。」

(中時電子報)