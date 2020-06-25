陸媒報導指出，2019年6月底上任陸半導體廠武漢弘芯執行長、前台積電共同營運長蔣尚義有倦勤之意，可能會退出武漢弘芯團隊，對大陸半導體產業自主化投下震撼彈。對此，中芯國際執行董事暨聯席執行長梁孟松，也成為陸半導體產業自主化的希望之一。

武漢弘芯在2019年耗資200億美元建廠，並在年底舉行首台高階ASML光刻設備進廠儀式，更延攬前台積電共同營運長蔣尚義擔任該公司執行長，頗有大舉進軍先進製程的意味。

蔣尚義是台積電創辦人張忠謀倚重的研發大將，雖然曾強調絕對不跟老東家台積電搶生意，武漢弘芯卻在2019下半年於官網公告要進軍7奈米以下製程，蔣尚義之後也鬆口承認，與台積電業務的確有部分重疊。然而，蔣尚義萌生退意，恐怕也會影響大陸半導體產業自主化的進程。

陸美科技競爭越演越烈之下，大陸半導體產業自主化呼聲也越來越高，大陸晶圓代工龍頭中芯國際也將在科創板上市，預計籌資200億元人民幣建造14奈米12晶圓生產線。中芯國際通過上交所科創板股票上市委員會審議會議，預計最快本月底上市，從上市身請到上會通過僅用19天時間，不僅打破陸股紀錄，也成為大陸首家A+H股半導體企業。

不過，根據招股書來看，台積電於2015年實現16奈米晶圓代工量產，格羅方德於2015年實現14奈米量產，於2017年實現14奈米量產，至於中芯國際則是在2019年才實現14奈米量產。

在原台積電前研發處長、現職為中芯國際聯合執行長梁孟松帶領下，中芯國際14奈米 FinFET製程達到一定水準，也獲得許多客戶青睞。但在美國政府阻撓下，加上台積電、三星相爭資源，中芯國際的ASML設備訂單一再推遲，要生產7奈米雖對中芯國際來說尚早，但這也扼殺中芯國際在先進製程的雄心壯志。

梁孟松2009年從台積電跳槽至南韓科技大廠三星電子，並帶走20幾名台積電工程師，幫助其推動28奈米至14奈米製程發展，之後在跳槽至中芯國際，並在短短1年，協助其突破14奈米FinFET製程困境，朝著先進製程研發繼續前進。

為了留住梁孟松，中芯國際5月26日發出公告，根據2014年購股權計畫，授予8名董事、總共235.97萬份購股權以認購普通股，周子學獲65.91萬份購股權，與梁孟松同為中芯國際執行董事暨聯席執行長的趙海軍獲21.97萬份購股權，展現中芯國際留住人才的決心。

(中時電子報)