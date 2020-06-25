大陸華為與海康威視等20家陸企都被美國列為受解放軍掌控的實體，未來將遭到美國以國家安全與人權為由進行制裁。圖為大陸製造攝影監控設備最知名的海康威視公司。（圖／美聯社）

美川普政府已決定將包括華為、海康威視等20家中國大陸頂尖企業列為被解放軍「擁有或控制」的企業實體，五角大廈匿名官員表示，這份美國防部起草的名單已起完成，並提交給國會。名單只要經國會審議通過，美國總統便可依法對這20家企業其實施新的金融制裁手段。

據《路透》、《金融時報》報導，這分內含20家知名大陸企業名單中，除了華為、海康威視外，還包括中國航空工業（AVIC）、中國航太（CASC）、航太科工（CASIC）、中國電科（CETC）、南方工業（中國兵器裝備集團）、中船重工（CSIC）、中國船舶工業（CSSC）、北方工業（中國兵器工業集團）、浪潮集團、中國航發（AECC）、中國鐵建（CRCC）、中國中車（CRRC）、熊貓電子、中科曙光、中國移動、中國廣核、中國核工業集團和中國電信。

報導稱，美國1999財年《國防授權法案》授權國防部編制一份由大陸解放軍「擁有或控制」、而且在美國設有分支營運機構的公司名單，這些公司包括進行商業服務、製造、生產或出口。美國總統可以決定是否實施制裁對這些企業進行制裁，制裁手段甚至可以查封這些企業的資產。

《金融時報》指出，早在1999年美國國會就曾要求五角大廈提出名單，但美國國防部卻從未認真執行，直到近兩年美中關係快速惡化，多位國會議員如參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及共和黨參議員科頓（Tom Cotton）、共和黨眾議員加拉格爾 （Mike Gallagher）都致信美防長艾斯培（Mark Esper），聲稱對大陸官方支持陸企將新的民用技術用於軍事用途表示擔憂，要求國防部更新並公開這份名單。

有關此份名單消息曝光後，上述國會議員迅速讚揚美國防部，甚至加碼聲稱此一名單「只是一個開始」。

今年6月美商務部已公告24個支持大陸軍用採購的機構和個人，以及9家侵犯人權的大陸機構列入出口管制實體清單，此舉遭北京的反對，稱美方多次以國家安全為由，濫用出口管制措施，用國家力量打擊他國企業，破壞國際經貿秩序，並對全球供應鏈造成威脅，不利於美中兩國及全世界。

(中時電子報)