蘇寧易購繼今年4月首次推出外貿專區後，再次加大力度扶助出口企業，蘇寧拼購的「助力出口企業轉型」專區24日正式上線。蘇寧的相關負責人表示，外貿專區中的商品符合「三同」標準，也就是在同一條生產線上，按照相同的標準生產出口和內銷產品，從而使供應內需市場和國際市場的產品，達到相同的質量。

為了幫助外貿企業從疫情中盡快復甦，同時，讓外貿企業從歐美需求下滑的陰霾中走出，大陸國務院辦公廳日前頒布《支持出口產品轉內銷的實施意見》。該《意見》特別鼓勵外貿企業對接電商平台，藉由各類網上購物節，設置外貿產品專區。

因此，此次蘇寧拼購再次加大力度幫助外貿企業可說是對該政策的大力支持。除了助力銷售的專場外，對新入駐的外貿商戶，蘇寧拼購將簡化入駐流程，另外，還提供包括「一對一」客戶服務，以及蘇寧金融、物流專項支持。

回顧今年4月，已有數百家廣東地區的外貿企業入駐了蘇寧拼購；其中，有一家名為「麗聲實業」的外貿企業，推出了一款定製版小夜燈，在電商平台的助力下，上市以來已售出3萬多台，銷售成績亮眼。

在5月底，蘇寧拼購又集中簽約了23個產業帶基地，從產業鏈和供應鏈的源頭開始，建立起與外貿企業的聯繫。

(旺報 )