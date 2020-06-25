2018年2月桃園某國中一位劉姓田徑教練，趁隊伍到高雄比賽，晚上下榻飯店後，藉口要女學生到房間幫他按摩，竟對女學生強行猥褻、撫摸胸部，隔幾天指侵得逞，接著劉姓教練陸續對其他女學生性騷擾，家長得知後投訴，整起事件才曝光。

劉姓教練擔任國中田徑教練期間，帶著田徑隊學生赴高雄比賽，晚上抵達飯店後，大約晚間11點，傳訊息給1名女學生，表示「來按一下脖子…緊」，等女學生到房間後，劉姓教練開始毛手毛腳，更伸手進衣服撫摸胸部，女學生怕失去比賽機會、還有升高中成績恐被教練操縱，因此不敢反抗。

沒想到教練食髓知味，2天後的早上，劉姓教練再度傳訊息，要求女學生進房，隨後脫掉女學生內衣、外褲，不僅吸吮胸部，還用手指性侵，最後試圖用生殖器進入下體，但女學生被制止，還反問「喜不喜歡？舒不舒服」？行徑相當變態。

劉令教練到案後否認猥褻、性侵，辯稱雖曾傳訊要女學生幫忙按摩，但對方肚子痛在房間休息，2次都未進到房間。女學生則指控，教練叫她進房後，先後對她襲胸及指侵，因為擔心教練生氣不讓她參賽，影響她日後考體育班成績，只能選擇忍受不反抗。

此案開庭時，其他受害女學生出面作證，與女學生供詞吻合，且女學生驗傷報告提及有「新生成的傷勢」，因此法官不採信劉姓教練說詞，考量犯後態度欠佳，最後依利用權勢猥褻、性交等罪，判處劉姓教練3年2個月徒刑，全案可上訴。

(中時電子報)