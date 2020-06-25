新北市議長盃龍舟錦標賽25、26日在蘆洲微風運河登場，今年共計80支隊伍共同爭奪200萬的賽事總獎金，經過25日整日預賽競逐，共有20支隊伍拿到決賽門票，包含由國家龍舟隊組成、今年再次奪下預賽第一的「萬家香」、「健身工廠A」以及「新北市政府消防局隊」等，將在明日決賽一決高下。

預賽奪冠的萬家香龍舟隊員吳俊傑表示，隊員由國家龍舟隊組成，幾乎常年在花蓮訓練，隊員們很看重議長盃比賽，總是把握團聚時間練習，這次好幾隊隊伍實力都很堅強令人耳目一新，尤其預賽第二名的「健身工廠A隊」、「建大輪胎」等。

新北市政府消防隊代表胡靈智表示，今年受疫情影響，消防隊員4月初才開始練習，因此今年預賽成績稍稍退步到第6名，另感謝議長蔣根煌捐贈划槳訓練池，這個月初訓練池完工後，隊員們展開緊鑼密鼓的練習，「大家都很努力了！希望有好成績」。

新北市議會表示，第10屆龍舟賽祭出高達200萬元賽事獎金，吸引選手激烈角逐，共有男子組32隊、女子組8隊及混合組40隊報名參加，其中包含來自瓜地馬拉、波蘭等30國家、111位外籍選手，共同體驗傳統民俗競技。

新北市議會表示，後疫情時期，會場仍進行完善的防疫措施包含人流控管及環境消毒作業，全場也不開放民眾排隊入場觀賽，隊伍賽後上岸也會維持社交距離，賽事全程採線上直播，讓民眾盡情一睹比賽風采。

新北市議會補充，線上欣賞精采賽事以外，今年也推出龍舟賽線上活動，包含線上遊戲「端午粽樂樂」、「冠軍神預測」、「防疫祈福牆」等，民眾動動手指參加就有機會獲得氣炸鍋、全家便利商店購物金等多項好禮。

(中時 )