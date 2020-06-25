大陸軍事科學院週三（24日）在微信上宣佈，6月19日通過大陸國家藥品監督管理局臨床試驗批准，已按要求完成多批次生產，即將在杭州樹蘭醫院啟動首期人體試驗。

這是大陸首個新冠信使核糖核酸(mRNA)疫苗獲批臨床試驗。mRNA技術是近年新興的疫苗形式，目前僅有美國和德國開發的少數mRNA疫苗品種進入臨床研究階段，此前從未在大陸臨床試驗。

項目負責人秦成峰研究員表示，大陸新冠mRNA疫苗具有三大優勢：一是疫苗抗原靶標選擇更為精確，誘導產生的中和抗體特異性高，安全性更好；二是核心原料和設備國產化，可迅速生產；三是採用單人份預充針劑型，可在室溫保存一周或4℃長期保存，冷鏈成本低，容易大規模接種。

除了mRNA疫苗，智飛生物旗下子公司和中國科學院微生物研究所聯合研發的重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞），早前也獲批進入臨床試驗，是全球第二批進入臨床試驗的重組亞單位新冠疫苗。

首期人體臨床試驗將在北京和重慶進行，上週六（20日）已開始招募志願者，如最終獲批投產，估計年產量可達3億劑，供1.5億人使用。

另外，英國也傳出捷報。繼牛津大學研發的疫苗4月進入臨床試驗階段後，英國帝國理工學院（Imperial College London）研究團隊週四（24日）公佈，其研發的新冠疫苗也將進行人體試驗，於未來數周為300名志願者接種，共要接種兩劑，相隔四周接種一次。

該學院教授沙托克（Robin Shattock）表示，有關疫苗已完成前一階段動物試驗，顯示該疫苗安全並能引發免疫反應；完成首批臨床試驗後，希望於10月再為6000人接種，冀明年初開始在英國和海外上市。

該疫苗採用RNA技術，團隊表示其一升合成材料就足以生產200萬劑疫苗，加上生產線已由美國移回英國，若有關疫苗試驗成功並獲批投產可在英國本土大規模生產。

據統計，目前全球有120種疫苗研究，當中13款已進入臨床試驗階段：大陸有5款，美國有3款，英國有2款，澳洲、德國和俄羅斯各有1款。

(中時電子報)