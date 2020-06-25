摩根士丹利（大摩）前亞洲區主席、耶魯大學資深研究員羅奇（Stephen Roach） 警告，美國赤字不斷飆升，可能導致美元兌其他主要貨幣暴貶35%，且大幅貶值的情況不久後就會發生。

羅奇過去幾周以來，不斷示警美元會迎來史詩級貶值，美元作為儲備貨幣的霸主地位將終結，可能會波及全球金融市場。

MarketWatch報導，羅奇22日受訪時再次強調，「這種情況會更早發生。」他指出，受到疫情影響，所有事情發展都相當迅速，例如美國失業率今年初還在3.5%的50年低點，如今失業人數已暴增至4900萬人。

羅奇表示，美國推出前所未見的財政及貨幣刺激措施後，聯準會的資產負債表規模已從年初4兆美元衝上7.2兆美元，如此急劇變化反映出外匯市場也出現快速變化，預估美元兌其他主要貨幣將貶值35%，原因在於美國政府赤字增加而儲畜率卻持續下降，並直指，政府大規模財政刺激政策，會衝擊國民儲蓄率和經常帳赤字。

被問及投資人是否該擔憂美元貶值呢？羅奇指出，美元並非首次大幅下跌，若投資人沒有做好準備，也未考慮任何應急方案，在這種情況下擔心是合理的。他認為，歐元可能是美元的替代選擇，人民幣也可能會有吸引力。

(中時電子報)