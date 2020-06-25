電動車在北京到底有多夯？北京市小客車指標管理信息系統25日公布了《關於2020年第3期小客車指標申請審核結果和配置工作有關事項的通告》，根據《通告》，截至本期，電動小客車指標總申請人數已經超過45萬。

《通告》顯示，經過審核，截至今年6月8日24時，普通小客車指標申請個人共有343萬5294個有效編碼、單位共有6萬2473家；電動小客車指標申請個人共有45萬4451個有效編碼、單位共有9978家。本期將配置個人普通小客車指標6366個；配置單位普通小客車指標266個。

《通告》明確要求，按照《關於示範應用電動小客車配置指標輪候配置有關規則的通告》規定，個人和單位電動小客車指標年度配額已用盡，審核通過的有效申請編碼按照規定將繼續輪候配置。

據了解，早在6月1日，北京市就發布《關於一次性增發新能源小客車指標配置方案徵求意見稿》，擬在今年8月一次性增發2萬個電動小客車指標，全部向「無車家庭」配置。

(旺報 )