桑納特日前在IG限時動態痛罵變態粉絲，因為對方私下傳訊息給她，列出一張「報價單」，品項都非常詭異。(圖/ 摘自娜奧提桑納特IG)

泰國電影女星娜奧提桑納特(Now Tisanart Sornsuek)因演出《Love Julinsee》爆紅，性感外型卻有清新氣質，極大反差讓她擄獲大票粉絲心；日前桑納特難得動怒，在IG公開遭變態粉絲騷擾，求買私人用品和恥毛。

桑納特日前在IG限時動態痛罵變態粉絲，因為對方私下傳訊息給她，列出一張「報價單」，品項都非常詭異；包括男粉願意用15000泰銖（約新台幣14324元）買她穿過的內衣、20000泰銖（約新台幣19098元）買穿過的內褲，甚至表示想購入她的12根恥毛，每條願意支付5000泰銖（約新台幣4775元）。

這些內容已嚴重騷擾桑納特生活，害平日待人和善、氣質脫俗的她都忍不住動怒，罵對方「這是什麽神經病！變態」；其他粉絲見狀也紛紛留言安慰她，更支持桑納特公開對方資料或報警，避免之後真的發生不好的事。

(中時電子報)