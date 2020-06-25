富邦悍將近日不僅戰績跌到最後，今日更被網友爆料在南英商工校友Line群組中，胡金龍放話「打爆富邦換總A！」，截圖一出掀起軒然大波，富邦悍將球團急忙在稍早發聲明稿滅火，表示經球團查證，真的是胡金龍弟弟拿手機所發言，並表示已向南英陳献榮教練、洪一中總教練致歉。

今日網友傳出一張截圖，為胡金龍在121人的南英校友Line群組中發言，「打爆富邦換總A！各位校友加油！」，隨後南英教練「牛爸」陳献榮趕緊安撫，「傷腦筋」、「大家是大人了，把自己工作做好就好」、「珍惜穿球衣打球時光」。截圖一流出，瞬間成為球迷熱議焦點，爭論是否為胡金龍本人的「怪聲」。

牛爸陳献榮澄清是胡金龍弟弟趁哥哥比賽時，偷完手機所造成的誤會，稍早富邦球團也發布聲明稿滅火，「有關網路流傳之LINE對話截圖，經球團查證，係由同樣為南英商工校友的胡金龍弟弟使用其手機於群組發言，當天胡金龍弟弟即已致電南英陳献榮教練致歉。該發言造成之誤會，胡金龍本人亦於今日向洪總教練及球團親自說明並鄭重道歉。」

不過這個說法顯然沒有獲得球迷的理解，不少球迷質疑，截圖中對話時間是凌晨12點多，「00:38分在比賽？」、「一個謊言之後會需要另一個更大的謊言，這理由誰信XD」、「怎可能會有人相信」、「好難相信的理由」。

網路流傳截圖，胡金龍在南英商工校友群組中發言「打爆富邦換總A！」引起軒然大波。（截圖自PTT）

(中時 )