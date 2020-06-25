桃園地檢署去年6月間接獲民眾檢舉，指稱有不法集團利用視訊裸聊方式誘騙被害人裸露隱私部位，並進行自慰等，再將猥褻照片或影片上傳影音平台販賣，所得約50萬元。檢方查獲30歲紀姓男子涉有重嫌，被害男子高達上百人，妨害風化及妨害秘密罪嫌提起公訴。

檢方調查，紀男在交友軟體Tinder、通訊軟體Line或社群軟體Instagram上，冒充女性網友，物色年紀約18至22歲之男性，以訊息及變聲軟體通話聊天交往後，於雙方進行視訊裸體聊天時，操作轉錄播放電腦視訊直播軟體MANYCAM將其先前預先下載不詳女性視訊裸聊影像播放予對方觀看，致該等男性被害人誤信自己與女性網友進行視訊裸聊，而脫去自己衣褲，於視訊過程中裸露身體隱私部位，並進行自慰。

同時紀男使用螢幕錄影軟體OCAM側錄下男子猥褻照片與影片，儲存於電腦中及網路雲端硬碟，或在網路雲端硬碟上與不特定網友交流其竊錄之猥褻照片或影片，再上傳至社交平臺Onlyfans其個人創作頁面上，供不特定網友得以每月透過Onlyfans平臺付費方式訂閱觀覽其所上傳之影片，或直接與其以Onlyfans訊息功能聯繫購買上開猥褻影片。

檢方發現紀男涉有重嫌，去年10月17日指揮桃園市刑警大隊前往住處執行搜索，當場扣得其所有儲存大量側錄猥褻影片檔案之隨身碟3個、電腦主機1組及銀行存摺2本等物品，經清查檔案內容，被害男子至少上百人，犯罪所得約新臺幣50萬元。

(中時電子報)