新冠肺炎疫情肆虐全球，法國疫情才剛趨向穩定，準備著手振興旅遊業重啟經濟，沒想到現在竟傳出又發現了一種從未在全球出現過的全新病毒，而這種病毒與新冠病毒傳播方式不同，可能是透過蚊蟲叮咬來傳播，若是感染此種病毒，可能會引起腦部發炎。

根據外媒報導，位於巴黎近郊的亨利蒙多醫院與埃斯特· 克雷泰伊大學的病毒學家團隊宣布，他們利用和中國檢測新冠肺炎病毒相同的基因檢測技術，發現了一種前所未見的新病毒，稱為克里斯托里病毒，該病毒是在一名已經死亡的58歲女病患身上所發現，這名病患生前曾多次出現高燒症狀，入院後被診斷為腦炎，專家研判引起腦炎的原因與該病毒脫不了干係。

目前可以初步確定的是，這種新型病毒與新冠病毒的傳播方式不同，新型病毒很可能是透過蚊蟲叮咬來傳播；另外也有專家推測，新型病毒出現的原因可能與全球暖化導致蚊蟲在數量及種類上發生變化，不過目前還沒有證據可以證明該病毒已開始在法國廣泛傳播。

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(中時電子報)