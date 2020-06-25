大陸的住房和城鄉建設部、國家發改委日前聯合發布《關於進一步加強城市與建築風貌管理的通知》，該據《通知》，今後「一般不得新建500公尺以上建築，新建100公尺以上建築應充分論證、集中布局」，同時要求新建高樓要符合「適用、經濟、綠色、美觀」的建築方針，杜絕出現「貪大、媚洋、求怪」等建築亂象，做到和城市的形神統一。

該《通知》一出，停工數年的蘇州中南中心高度由729公尺降至499公尺。對此，清華大學建築學院教授宋曄皓直言，「中國摩天大樓的數量很多，占到全球總數的很大一部分，住建部門應該對修建超高層建築進行約束」。

他表示，對於很多城市與區域而言，現有土地開發強度並沒那麼大，是沒有必要修建超高層的；其次，超高層建築的建設成本高，運營與維護成本大，但租金、售價的回報卻不見得很理想，還要面臨著消防安全等不可預知的特殊情況的挑戰。

中國科學院院士、東南大學教授段進則認為，大陸城鎮化建設的「上半場」已取得巨大成就；但建築風貌亂象、城市文化缺失，千城一面、環境品質不高等問題逐漸顯露。

他表示，此次《通知》頒布，針對這些問題，進一步明確了管理重點、制度抓手和落實傳導機制，為更好地治理城市與建築風貌邁出了堅實一步。

(旺報 )