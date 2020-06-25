日本女留學生來台唸書4個月，返國後卻被驗出新冠肺炎，且指揮中心坦承該案為本土案例，也讓連續73天0本土確診紀錄破功。由於適逢端午連假，許多民眾報復性出遊，也讓網友擔憂疫情是否會持續擴大。對此就有網友表示，台灣目前2個現象，讓他覺得事情不太妙，實在太鬆懈。

網友昨天(24日)傍晚在PTT八卦版PO文發問「台灣人是不是已經鬆懈了」，他表示自己下班後去大賣場逛了一圈，雖然入口還有紅外線量體溫，但已經沒什麼人在戴口罩了。除此之外，過往討論量大的八卦版也幾乎沒人在談疫情，讓他忍不住質疑台灣人面對肺炎是不是已經完全鬆懈了。

不少鄉民紛紛推文：「是」、「真的很多人不戴口罩了」、「看看北車遍地坐滿人」、「現在忙著放假，下禮拜一就忘了」、「我也沒戴，看來現在又要戴了」、「路上大概剩兩三成左右的人戴口罩」、「上禮拜天去菜市場，沿路遇到六位60歲以上的鄰居都沒戴口罩」、「叫客人戴口罩還會被罵」，也有人反駁表示，現在天氣實在太熱，戶外戴口罩根本戴不住，會悶死。

(中時電子報)