高雄市長補選將於8月15日舉行投票，藍、綠、白參選人都完成登記，分別是李眉蓁、陳其邁、吳益政參選，3人也都已經完成登記，展現參選決心。而41歲的李眉蓁是高雄市3連霸的議員，她日前表示，希望韓國瑜能為她輔選。對此，國民黨籍新北市議員陳偉杰在政論節目中則是表示，「韓國瑜在輔選一定可以扮演一定角色，但只有他嗎？我想也未必...」。

陳偉杰今(25日)在政論節目《台灣向前行》中提到，韓國瑜2018年拿到89萬票，夜襲成功， 一定有成功理念之所在，也可以借鏡此方式，韓市長在此次輔選一定可以扮演一定角色，「但只有他嗎？我想也未必，黨內也有很多長輩可以協助」。

陳偉杰認為，不管是地方或是黨中央，重點是集眾人之力協助補選，至於韓國瑜到底扮演什麼角色，他認為輔選團隊會有基礎定調，但他認為只要可以協助這場補選的人，都不應該缺席，「國民黨現在需要的是大家團結一致，再次獲得市民認同」。

(中時電子報)