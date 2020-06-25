先前確定林任鴻、呂冠霆兩人離隊的台灣銀行男籃隊，又再釋出黃家明、張幃翔兩名球員，原本也有可能遭到釋出的李其恩，則是順利續留，加上才剛簽約「回鍋」的林郅為，台銀目前剩下15名球員，也讓他們在今年選秀會增添不少彈性。

「目前確定釋出的就是黃家明與張幃翔，通常我們往上報的時候，都會附上全隊每個人的練球出勤狀況與比賽相關數據，最後忍痛犧牲這兩名球員，」台銀總教練陳國維說，「李其恩上季是我們全隊三分球最準的球員，所以最後還是留了。」

其實陳國維確實有所依據，黃家明和張幃翔上季分別只打4、2場例行賽，場上數據也不突出，儘管李其恩上季只打3場，三分命中率卻高達5成，三分球的穩定性還算不錯，成為台銀最後把他留下的主因之一，但陳國維沒把話說死。

「接下來一切還很難說，目前隨隊練球的自由球員，最有可能簽約的是『Polo』周暐宸(上季效力九太)，其他自由球員我還在考慮當中，畢竟還有要選幾名新秀的問題，」陳國維說，「我們可能選擇1到2名新秀，甚至可能還會更多。」

讓陳國維當前最煩惱的問題，除了今年榜眼籤應該選誰，還有第2輪之後還剩幾人可選，畢竟台銀目前還有可能釋出1名以上球員，無論是在薪資空間或球員名額上面，都還有不小彈性可以運用，或許一切到了放完端午連假之後就可明朗了。

(中時 )