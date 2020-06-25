今日網友爆料在南英商工校友Line群組中，胡金龍放話「打爆富邦換總A！」，截圖一出掀起軒然大波，富邦悍將球團急忙在稍早發聲明稿滅火，胡金龍經紀公司也代胡金龍發出聲明稿，認為群組內私下對話遭刻意外流，是挑撥球隊內部關係的手段。

稍早富邦球團也發布聲明稿滅火，「有關網路流傳之LINE對話截圖，經球團查證，係由同樣為南英商工校友的胡金龍弟弟使用其手機於群組發言，當天胡金龍弟弟即已致電南英陳献榮教練致歉。該發言造成之誤會，胡金龍本人亦於今日向洪總教練及球團親自說明並鄭重道歉。」

今日展逸代發胡金龍聲明如下：

1. 今日網路上所傳之訊息截圖，雖為胡金龍本人帳號，但實為胡金龍弟弟使用其手機所發

，事後胡金龍弟弟即已致電南英陳献榮教練致歉。

2. 胡金龍今日已針對此事向洪一中總教練當面說明並鄭重致歉。

3. 對於群組內私下對話遭刻意外流，挑撥球隊內部關係的手段，胡金龍及經紀公司皆無法認同。

(中時 )