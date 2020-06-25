端午節前夕，指揮中心丟出震撼彈，表示日官方通報一名新冠肺炎（COVID-19）女大學生，屬無症狀確診者，研判感染源在台灣。頓時，網路上又出現質疑「蓋牌」聲浪。對此，奇美加護醫療中心主任陳志金表示，疫情爆發以來都持續在檢驗，目前首要工作應是找出「漏網之魚」才對。

在昨日（24）指揮中心公布日本女學生染疫個案後，國人都對這位在台待將近4個月的女學生感到緊張，如果是在台灣染疫，那麼感染源到底在哪？還有沒有其他人也中鏢？也造成「蓋牌」的質疑聲浪再次出現。

不過陳志金表示，有一部分的人，一直認為「台灣不可能沒有本土病例」，如果台灣一直存在著本土病例，到現在都沒有炸開的話，「是不是運氣也太好了？」他指出，很多醫院的防疫站都還沒撤，各醫院每天也都有在針對可疑的病人進行檢驗，「所以真的沒有在玩蓋牌啦！」

陳志金說，現在倒是要想，台灣對入境者並無全面檢測，就有可能讓無症狀的漏網之魚溜進來，而這些漏網之魚在哪裡？影響了多少人？外籍生返台、邊境鬆綁，如何配套，才是最需要傷腦筋的！

根據最新疫調進度，指揮中心發言人莊人祥表示，日女學生CT值判定為「弱陽性」，屬於傳染力低的情況，而個案接觸者目前已採檢123人，其中109人陰性，其餘14人等待結果中。

(中時電子報)