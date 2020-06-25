迎接防疫解封新生活，加上端午四天連假，民眾陸續返鄉或外出旅遊，來自日本清潔專家DUSKIN宣布，即日起在全台7-ELEVEN推出新加坡熱銷品牌「淨可立」的空氣除菌噴霧、除菌清潔液兩大明星商品，並集結DUSKIN清潔及除塵商品共11項，推出一律88折優惠，讓民眾返鄉、外出旅遊、搭乘交通工具時更安心！

DUSKIN表示，今年疫情效應，帶動酒精、抗菌洗手液等相關商品較疫情前翻倍成長、供不應求，此次引進的新加坡除菌商品，是由新加坡原廠量身開發全新包裝，其中，「淨可立空氣除菌噴霧」是少見的空氣除菌商品，更是新加坡航空指定機內使用商品；「淨可立除菌清潔液」則可針對嬰幼兒及寵物等衣物用品、襪子、織品床單等除菌消毒。

DUSKIN並強調，該系列商品皆經過新加坡、甚至國際間的各種檢驗認證，能有效去除空氣中99.9999%的細菌，滿足後疫情時期、甚至進入盛夏腸病毒盛行等清潔除菌需求。

DUSKIN進一步說明，此次引進的「淨可立空氣除菌噴霧」、「淨可立除菌清潔液」，除了用於空氣及物品除菌外，消臭力也很強，無論是搭乘大眾交通工具、計程車等車內空氣淨化消毒，甚至是公用廁所、KTV包廂等空氣的除菌消臭使用，甚至對應到嬰幼兒及寵物的衣物用品、織品床單、襪子浴巾的清洗，都能夠除菌消臭一次搞定。

DUSKIN表示，為慶祝疫情大解封，即日起到7月5日推出「盛夏除菌、清潔一次搞定」主題活動，在全台小七貨架上販售的DUSKIN商品，包括「淨可立空氣除菌噴霧」、「淨可立除菌清潔液」、「恆安潔淨寧酒精乾洗手」及其他清潔及除塵系列商品總共11項，一律88折優惠，讓民眾日常生活或返鄉、外出旅遊、搭乘交通工具時更安心。

(工商 )