端午連假第1天，嘉義市「2020嘉義藝術節」已吸引不少民眾到場參與，小朋友開心與街頭藝人互動。（呂妍庭攝）

端午連假第1天，嘉義市「2020嘉義藝術節」已吸引不少民眾到場參與，小朋友開心與街頭藝人互動。（呂妍庭攝）

端午連假第1天，嘉義市「2020嘉義藝術節」已吸引不少民眾到場參與，小朋友開心與街頭藝人互動。（呂妍庭攝）

2020嘉義藝術節系列活動今25日端午節連假第1天正式開跑，下午開幕節目「藝起森活總動員」在「藝術大街」主舞台進行，吸引滿滿人潮到場，為期1個月藝術節以「藝起森活」為主題，在充滿「森林味」的阿里山林業村周邊舉行，市府歡迎大家來嘉義市，感受嘉義藝術節獨特氛圍。

開幕式由太日樂集、聲動樂團及身聲劇場為藝術節揭開序幕，副市長陳淑慧表示，今年初面臨全球性疫情，此時此刻更需要透過藝術讓身心飽滿呼吸，藝術節在充滿「森林味」的阿里山林業村周邊舉辦2天的藝術大街，並將大部份表演活動，都移至戶外舉辦。

陳淑慧說，2020嘉義藝術節以五大文化場域共創「戲劇」、「音樂」、「舞蹈」、「親子嚴選」、「國際連線」、「經典」、「舒活」、「嘉義製造」、「講座與工作坊」及「開／閉幕節目」10大主題節目，動員近300位藝術家與專業工作者協力舉行，也特別邀請到「明華園總團」與「優人神鼓」2個臺灣品牌團隊來藝術節演出，精彩可期。

今天現場有文創藝術市集、頂級工藝家展示、行動雕像藝術家、街頭藝人及特色美食等，街頭藝人受到許多小朋友的歡迎，與孩子們開心互動。明天26日在主舞台的「新馬戲、魔術、布偶與唱跳：親子遊樂全天場」節目，有YOYO家族的番茄姐姐、柳丁哥哥帶來的精彩唱跳；「小青蛙劇團」帶來幽默、詼諧、逗趣的兒童布偶戲劇─新虎姑婆；「瑪奇藝文工作坊」精心編制的勇闖火雞城II；擅長以雜耍及物件，融合街頭藝術、新馬戲肢體劇場的「紅鼻子馬戲團」帶來幽默逗趣的三個小丑，以及「瓶子先生魔術劇團」的奶奶的禮物，劇中融入魔術互動。

藝術節周末在嘉義製材所、文化局文化廣場安排一連串精采的演出，有阮劇團的創意生活劇場、跨界與人聲的海馬樂團和尋人啟事、爵士樂與民謠另類的無限融合樂團與脆樂團、復古台味的美秀樂團、藝術節定的張正傑弦樂嚴選等18個精選團隊。

(中時 )