方文琳和林嘉俐在台視八點檔《生生世世》演出獨立開業的新女性，兩人淵源從助產學校的同學開始，本周一場回憶學生時期的戲，找來方文琳的正妹女兒于齊優客串學生版的媽媽，何依霈則飾演學生版的林嘉俐。于齊優擁有一雙遺傳媽媽的靈巧大眼，加上兩個甜美酒窩，詮釋起方文琳學生時代的模樣，十分甜美。

方文琳爆女兒的料，「她很害怕，還說播出那天不要在家，要把男友也帶出去，因為會害羞，我剛開始演戲時，在電視上看到自己會覺得很害羞」。于齊優在片中關心同學、幫忙接生，雖然只是為期兩天的客串拍攝，方文琳表示女兒很認真，事先也會做功課，「女兒會問我台語怎麼樣講比較順，在家討論劇本時，她也會要求說要我跟她先演一遍」。

劇組在桃園新屋拍攝，方文琳愛女心切，一大早親自開車載女兒到拍攝現場，讓女兒先觀摩並熟悉環境，因當天母女倆在同一地點分別有不同場次的戲，到了下午輪到女兒上場時，方文琳為了不給她壓力，已經收工的她刻意不在現場，待在另一個角落等孩子收工，再一起回家。方文琳表示一切很放心，演員到現場全交給導演。女兒漸漸累積演戲經驗，方文琳表示不強迫孩子一定也要進演藝圈，「這圈子不是很好混，她很開心在咖啡的工作上，有機會再說吧」。

(中時 )