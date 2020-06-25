安平定情碼頭德陽艦園區推出「艦證奇蹟－鋼鐵機器人」特展，展示數座大型變形金剛，吸引不少民眾爭相拍照。（李宜杰攝）

今日（25）為端午連假首日，儘管白天高溫難耐，但台南市各景點仍湧入不少人潮。近來在安平億載金城「隔離檢疫」中的巨型虎鯨Orca，就吸引不少遊客爭睹，園方表示，入園遊客較平常增加3倍左右，顯示Orca魅力驚人。另，鄰近的安平德陽艦也於今日展出「艦證奇蹟－鋼鐵機器人」特展，光是上午就吸引逾800人次入園。

3層樓高、全球最大虎鯨裝置藝術「安平虎鯨Orca」，將於7月11日「游」進安平水景公園水域。為了讓民眾在端午連假搶先一睹Orca可愛樣貌，台南市政府文化局特別讓Orca先在億載金城進行14天「隔離檢疫」。今日上午，不少遊客慕名前來欣賞隔離中的Orca，有遊客原先想拍下與Orca接吻的逗趣照片，卻發現Orca戴著口罩，笑稱「這樣要怎麼親！」園方說，受疫情影響，億載金城平日冷清，恰逢Orca「登陸」，遊客成長3倍左右。

另1熱門景點則是安平定情碼頭德陽艦園區，今日展出「艦證奇蹟－鋼鐵機器人」特展，軍艦上展示數座大型變形金剛，德陽艦仿佛成為電影場景，不少遊客爭相合影。德陽艦園區行銷經理賴晟瑋說，今日上午入園人數突破800人次，整日估計可望超過2000人次。

不只是安平，台南市區多處熱門景點今日也人潮暴滿，包括：國華街商圈、藍晒圖文創園區、孔廟商圈等，儘管衛福部長陳時中日前稱「不鼓勵去人多地方」，但不少遊客稱「早已安排好行程」，出遊意願未因疫情減少。

(中時 )