戲曲生涯超過一甲子，京劇名角李寶春首度挑戰在網路上開直播，搬演關公戲，並集結30年在台演出精華，在網路上開設「酷雲劇場」頻道，在雲端上陸續和觀眾分享。其中包括被視為京劇史上新里程碑的《曹操與楊修》，以及傳承自他父親京劇大師李少春的《野豬林》，未來都可在網路頻道上可看到。

製作人辜懷群表示，即使是傳統戲曲，同樣需要和數位時代接軌，「不管京劇多渺小、多邊緣，都已經無法不理會網路了。」

現年70歲的李寶春，來自戲曲世家，祖父李桂春、父親李少春以及母親侯玉蘭，都是戲曲名角，他9歲在祖父的指導下練功，10歲就讀北京戲劇學校，專攻文武老生。1990年來台工作，加入辜公亮文教基金會京劇推展小組，並在1997年成立台北新劇團。這次的酷雲劇場，正是來自台北新劇團。

辜懷群表示，這波疫情打壞劇團原有行程，讓演員一度無戲可演，影響生計。她表示，與其讓演員空等，不如持續排戲，一方面讓演員有收入，另一方面累積戲碼，隨時可以回到舞台。此外，團隊同步整理過去30年錄影資料，開設網路頻道，和觀眾接軌。

她表示，李寶春來台30年的演出，每一場都有錄影記錄，「而且不只是單機錄影，還有三機、四機拍攝，存下來的量變得很大，也很珍貴，除了有些畫質較舊，不適合播出，其他整理過後，可讓從不看戲的觀眾，或是想重溫好戲的觀眾，都有機會看到。」

「酷雲劇場」的首場演出，將於6月28日在YouTube登場，選定關公戲《忠義千秋》，李寶春將飾演關公，演出〈灞橋挑袍〉、〈古城會〉二段折子戲，採實況直播演出。

另外近期還有7月5日的《野豬林》、 7月12日《打金磚》、7月19日《逍遙津．劫魏營》 ，都是李寶春過去的經典演出，將在頻道上播出。

(中時 )