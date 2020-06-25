去年才剛完成演奏巴哈全本鍵盤獨奏作品，今年鋼琴家葉綠娜與魏樂富再度挑戰，擔任策畫人，規劃一連串巴哈鍵盤協奏曲，邀集國內音樂好手共同完成，其中包括罕見曲目，如：三鍵盤協奏曲、四鍵盤協奏曲，葉綠娜表示，「巴哈寫這些作品時，是帶著他的弟子一起演奏，現在我們同樣帶學生一起演奏，頗有傳承意味。」

葉綠娜表示，現在觀眾較為熟知的鋼琴協奏曲，是浪漫時期，以獨奏家為主的協奏曲，強調的是獨奏家的技巧，「巴哈的鍵盤協奏曲，會有一組獨奏樂器組合的室內樂形式，和樂團一起抗衡、競奏，不單一強調個人，強調的是樂曲結構，以及和樂團之間的協奏。」

葉綠娜表示，由於巴哈寫了15首大鍵琴相關協奏曲，讓鍵盤樂器家族，從此翻身成為主角，「在這之後，鍵盤樂器變得更為重要，他把鍵盤樂器的獨立性強調出來。」

此外，一般而言，鋼琴家要演奏協奏曲，必須要有樂團能相互配合，因此機會並不是那麼容易取得，葉綠娜表示，「演奏巴哈的鍵盤協奏曲，對鋼琴家而言，更是一大難得的合奏經驗。」

今年參與演出的鋼琴家，包括魏樂富、葉綠娜、廖皎含、鍾曉青和多位子弟兵，曲目還有為長笛、小提琴及鍵盤而作的協奏曲。演出將於8月18日至19日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )