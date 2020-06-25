由望高寮公園高點即可眺望台中夜景，媲美「台北陽明山」、「日本函館」。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府建設局挹注千萬改造望高寮夜景公園，工程利用既有地形、動線優化設計，輔以「光」點綴，創造耳目一新的不凡感受，歷經5個多月工程；端午節連假期間重啟開放，喜歡觀賞夜景的朋友別錯過！

建設局長陳大田說，望高寮公園是台中首座以夜景觀賞為主題的特色公園，地處大肚山上，由公園高點即可眺望台中夜景，媲美「台北陽明山」、「日本函館」，更是年輕朋友告白及情侶約會的首選。

陳大田指出，站在保存心中完美回憶，以及創造更多美好可能的角度上，建設局著手進行望高寮公園優化，將老舊設施汰換提供民眾無障礙、安全與優質的夜間賞景環境。

陳大田表示，此次施作項目包括改善步道高差，讓步道平順便於行走，使輪椅及嬰兒車皆可進入；其次是將老舊設備重新汰換，並翻新園區座椅椅面、增加樓梯扶手、調整園區燈光等，視覺賞景效果更佳；同時設置無障觀景區， 讓行動不便的民眾也能到望高寮夜景公園留下美好回憶。

建設局強調，目前夏季白天高溫，強力推薦民眾白天可以在台中街頭賞樹、賞花外；午後來到望高寮公園可賞落日夕陽，傍晚時分乘著徐徐涼風最適合享受大片夜景，相當美麗。

(中時 )