由於用電頻創新高，中火2號機24日晚間點火測試，遭台中市政府開罰200萬元，行政院25日指出，中市府明顯未依法行政，經長王美花說，不依法辦理才是違法。為確保夏日穩定供電，台電測試啟動2號機，完全是合法行為，經濟部力挺台電到底。針對中火開罰，台電決提出行政救濟。

近日天氣炎熱、疫情後產業活動也持續復甦，24日的用電負載高達3717萬瓩，不但是史上第三高，更是歷史上6月份最高用電量，快逼近台電夏天尖峰負載預測3,791萬瓩，供電呈現緊張狀態。

台電基於「合理、合格、合法」的「三合」考量，決定讓台中電廠2號機點火運轉，但遭台中市府認定「違法開機」裁罰200萬元，並勒令2號機停工，對此台電不服決提行政救濟。

台電發言人副總徐造華表示，中火2號機25日中午已併聯發電，不會因開罰停止運轉，且台電完全合乎法律規定，雖然過去曾遭中市府裁罰廢證，但環保署今年2月已撤銷中市府處分，中火2、3號機恢復原許可證效力，中市府開罰明顯違反中央決定，自己帶頭違法。

徐造華說，環保署作出撤銷中市府處分時，中火2、3號機並未立即啟動發電，除考量用電負載沒有必要，且因在空污季節，對抗空污展現相當大誠意。另利用連假負載較低進行升載測試，有系統不穩或有狀況時，比較好處理。

台電目前先啟動2號機55萬瓩，約可增加1.5％備轉容量，足以供應負載需求，3號機是否啟動，將視用電負載再作決定。

環保署也表示，2月已依法撤銷中市府廢止中火操作許可證，回到展延狀態，等於原許可繼續存在，可繼續操作。王美花也說，台電是依環保署處分辦理重啟2號機，不依法辦理才是違法。

行政院發言人丁怡銘表示，蔡政府上台後，中火已量減煤，且積極發展綠能，目前進入夏季用電高峰，又適逢大學指考季節，加上1號機歲修，為維護用電穩定，台電調節措施，政院均有掌握。

經濟部也提四點聲明力挺台電，包括一、台中市環保局針對中火2、3號機組所作廢照處分，已經被上級主管機關撤銷，中火2號機為穩定供電，啟動測試，是完全合法行為；二、近日天氣炎熱、疫情後產業活動持續復甦，台電測試停機半年的中火2、3號機，不但合法且必要。

三、過去幾年中火在供電條件允許狀況下，減少用煤量500萬噸，2019年更是全國所有固定污染源中，減排最多單位，積極減少污染排放，應被肯定；四、選擇在連假期間用電負載較低，完成機組測試，做好供電準備，是兼顧供電與減排，合理且細膩的調度工作。

(工商 )