邢昭林演出WeTV《你是我的命中注定》，他因《楚喬傳》爆紅，與梁潔主演霸氣總裁與便利貼女孩，這是他們繼古裝劇《雙世寵妃》後，三度同框演出情侶檔，邢昭林在《你》劇上演跨國追妻，發現梁潔在消失三年後，突然變得自信亮眼，不是過去他心中的便利貼女孩時，簡直傻眼，驚呼：「三年，她怎麼會有那麼大的變化？」

他為了解女方這段期間變化，戴狗頭面具只為不被發現，在舞會上與梁潔共舞，對她說：「親愛的小姐，請讓我與妳一起共舞吧。」甚至把她摟著，質問她：「妳喜歡妳現在的樣子嗎？還是就像這個面具一樣，只是妳的偽裝？」他像變態跟蹤狂的模樣，被梁潔拿起防狼噴霧器狂噴，「你到底是誰？」讓網友虧：「王析翊（邢昭林飾）你也有今天！」

邢昭林談《你》劇角色。（WeTV提供）

邢昭林形容在《你》劇霸氣總裁角色有點自戀，打趣說：「長得帥有錢是我的錯嗎？」認為該角跟他本人很像，但透露這種男人只活在電視劇裡面，生活中不會有這麼好的男人，「只有我」。他稱該角有點孩子氣，後來因為梁潔車禍意外流產後，消失了三年，展開跨國追妻才漸漸成長，但網友認為他糾結與前女友的感情，不夠果斷，狂罵他渣，邢昭林話鋒一轉，「這當然跟我本人不一樣」，認為要是自己會更果斷些。

(中時 )