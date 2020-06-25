中職兄信兄弟今（25）日在洲際球場舉辦「涼水季」活動迎戰統一獅，中信兄弟「遇水則發」，前4局轟出5支全壘，使得獅隊投手江辰晏單場被擊出5支全壘打，打破中職聯盟紀錄，打完5局中信兄弟12比3領先獅隊。

此役中信兄弟派出洋投德保拉先發，投5局被打6安打失3分，送出8K的破壞力不少；獅隊先發投手江晨晏投4局被打11支安打失9分，包括被打5支全壘打最傷，刷新原本4支的聯盟紀錄，其中張志豪打出生涯第4次連續2打席全壘打。

1局上，獅隊以2安打得1分；然而1局下，中信兄弟打擊火力給了江辰晏下馬威，第1棒王威晨立即開轟，接著陳子豪安打、張志豪再開賽，下一棒詹子賢安打、蘇緯達再揮全壘打，中信兄弟單局拿下5分。

2局上、3局上獅隊各扳回1分，比數追成3比5，不過，3局下，中信兄弟張志豪轟出右外野方向陽春全壘打，這是他此役第2轟，個人生涯第6場複數全壘打；4局下，詹子賢貢獻1發3分炮，中信兄弟9比3領先獅隊。

中信兄弟的得分不停歇，5局下，獅隊改由傅于剛上陣，他被周思齊擊出點飛出全壘打牆的2打點二壘安打，張志豪隨即打出此役個人第4支安打，周思齊跑回本壘得分，中信兄弟12比3拉大領先比數。

(中時 )