桃園區龍鳳里連續10年在端午節自行熬煮含有艾草香茅等藥草的「五行水」，在午時祈福後供逾百名小孩打水仗，現場歡笑聲不斷。（蔡依珍攝）

桃園區龍鳳里連續10年在端午節自行熬煮含有艾草香茅等藥草的「五行水」，在午時祈福後供逾百名小孩打水仗，現場歡笑聲不斷。（蔡依珍攝）

桃園區龍鳳里連續10年在端午節自行熬煮含有艾草香茅等藥草的「五行水」，在午時祈福後供逾百名小孩打水仗，現場歡笑聲不斷。（蔡依珍攝）

桃園區龍鳳里連續10年在端午節自行熬煮含有艾草香茅等藥草的「五行水」，在午時祈福後供逾百名小孩打水仗，現場歡笑聲不斷。（蔡依珍攝）

桃園區龍鳳里連續10年在端午節自行熬煮含有艾草香茅等藥草的「五行水」，在午時祈福後供逾百名小孩打水仗，現場歡笑聲不斷。（蔡依珍攝）

環境教育志工李玲萍（左起）、龍鳳里里長黃進仕、龍鳳里耆老傅玉光、龍寶貝親子館館長林玫馨和龍安祠主委李進明午時祈福。(蔡依珍攝)

午時祈福。(蔡依珍攝)

內壢高中游泳教練帶領熱身操。(蔡依珍攝)

結合環保局團購義賣，250串衛生紙銷售一空。(蔡依珍攝)

結合環保局團購義賣，250串衛生紙銷售一空。(蔡依珍攝)

端午節除了立蛋還要洗「午時水」轉運除穢，桃園區龍鳳里連續10年自行熬煮含有艾草香茅等藥草的「五行水」，讓小朋友戲水也傳承民俗傳統文化，25日吸引逾百名小孩齊聚土地公前廣場「開趴」，許多親子全副武裝帶「雙槍」來打仗，現場歡笑聲不斷，堪稱「台灣版的潑水節」。

龍鳳里長黃進仕說，過去端午都在包粽子、玩立蛋，但參與的人數相對少，且立蛋時間短，不成功還會有挫折感，10年前哥哥黃進強擔任龍岡社區發展協會理事長時，想起兒時媽媽都會在端午節煮香茅艾草水讓兄弟洗澡，開辦除穢趴。

黃進仕說，社區媽媽多才多藝，自種多樣藥草如香茅、樟樹葉、艾草、榕樹葉、茉草、芙蓉等，每年端午節都會送到協會，耗時4小時以上熬煮。今端午節午時，由地方耆老傅玉光率領龍安祠主委李進明、龍寶貝親子館長林玫馨、環境教育志工李玲萍等人祈福後，將熬好的「五行水」輔以在地井水，倒進5個兒童戲水池，並在內壢高中游泳教練帶領熱身操後，孩子們就開始玩水，黃進仕瞬間成為「眾矢之的」，活動一開始就全身濕透。

黃進仕坦言疫情讓活動一度宣告暫停，在請示衛生局和土地公後，前一天下午才公告續辦，沒想到人潮比過去多2成，有人特地從八德來，從1歲到10歲不等，可見大家都「悶壞了」，現場也備妥午時水讓大家帶回家，黃進仕希望透過活動讓親子了解傳統文化，不但象徵洗去一年晦氣，也讓孩子「放電」戲水，更趁機宣導防疫觀念，一舉數得，笑言「用小孩綁架大人」的宣導效果最好。

(中時 )