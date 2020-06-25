隨口講一句話竟惹怒北韓當局 ，北韓16日炸毀開城工業區內的兩韓聯辦，連對岸的南韓坡州市居民，都可以看到濃黑大霧、以及驚天巨響，由於開炸兩韓聯辦，南北韓氣氛相當緊張，居民憂心戰事一觸即發，一位北韓當地居民說了一句「八字太差」，結果全家慘被流放。

兩韓聯辦被炸掉後，兩韓局勢緊張，大量北韓軍方不斷在開城工業區走動，即使深夜也不鬆懈，隨時可以聽到車聲，根據內部人士指出，這是非常罕見的情形。有位大約30歲的男性北韓居民隨口抱怨，「看來我國百姓的八字天生就差啊」，沒想到這句話被聽見，男子隨即被保衛部（北韓情治單位）逮捕。

根據外媒報導，被逮捕的男子，是開城人蔘酒工廠社長的孫子，平常就會針對南北韓局勢表達意見，因此遭北韓盯上，當時他說「若開戰沒有人能保證誰生誰死，北與南通通陣亡，這就是我們的宿命啊」、「大家都在吵開戰怎麼辦，為什麼偏偏北緯38度線從開城劃過？我們的八字也太不好了吧」等話語。

最後男子與家人被流放，根據消息透露，男子全家族可能被流放到氣候嚴寒的邊疆，並接受黨的訓誡；北韓決定炸毀兩韓聯辦前，曾告誡居民不要亂嚼舌根，當地居民流傳一句話「用眼睛看，別用嘴巴說」。

(中時電子報)