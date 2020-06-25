台灣民眾黨推派高雄市議員吳益政參與高雄市長補選，本周日競選團隊將正式成軍，並同時舉辦記者會，5位黨籍立委和黨秘書長謝立功都會出席，但獨漏黨主席柯文哲；對此，發言人楊寶楨今(25)日表示，主席目前當天另有行程，先由委員和秘書長代表。

民眾黨23日正式徵召吳益政投入高雄市長補選，主打讓高雄市民在藍綠之外有「更好的選擇」；競選團隊預計於28日正式成軍，吳益政將說明這次參選訴求及競選規劃。據了解，民眾黨立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠和蔡壁如，以及民眾黨秘書長謝立功都將到場站台，但就是獨漏黨主席柯文哲，引發外界好奇。

其實柯文哲本人也沒閒著，端午連假大部分時間都會在屏東替崁頂鄉長候選人廖國富輔選。民眾黨雖然在5月底的嘉義市過溝里里長補選吞下地方選舉第一敗，但仍緊接著投入屏東崁頂鄉長、高雄市長等補選，朝著「以戰養戰」的戰略目標前進。蔡壁如日前受訪時表示，新興小黨透過「以戰養戰」方式，以及每次補選來了解台灣社會需要什麼，也會把收集到的民意回饋給智庫，並形成政策。

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(中時電子報)