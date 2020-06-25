1名日籍女大學生從台灣返回日本被驗出感染新冠肺炎，但中央流行疫情指揮中心只透露是南部學校，未公布是哪間，但有自稱是高雄某大學生自爆，已有整班學生被隔離。原本低調到不行的高市府，今晚終於認了「發生地是在高雄」，經疫調有87人須執行居家隔離，並匡列自主健康管理對象為15人，上述對象預計監控到7月4日。

中央不公布這位日籍女學生就讀的是南部哪間學校，也認為這名個案傳染力不高，才決定不公布足跡。至於被點名的學校則堅稱沒有收到通報。不過，社群網站上已有高雄某大學生自爆，有接到學校及衛生所電話提醒，有學生聽聞直說「真的假的！太可怕了吧！」

高市衛生局下午低調回應，局內配合疫調與防制措施皆已回報中央，相關訊息皆由中央流行疫情指揮中心發布說明，本局未獲授權說明，尚請諒察。但晚間7點多，態度180度大轉彎，因獲得中央授權可發言，而發出新聞稿間接證實是日籍女大生是在高雄就學。

衛生局指出，在接獲中央通知後，立即啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施，並安排居住在高市的接觸者進行採檢，截至目前密切接觸者有87人執行居家隔離，另匡列自主健康管理對象總計15人，從6月20日女大生出境入起進行14天居家隔離或自我健康管理，需持續監控至7月4日止。

衛生局表示，截至25日下午6時40分，也已完成全數87人採檢作業，其中76人檢驗結果呈陰性，其餘11人檢驗報告尚未出爐。此外，非居住高市的36人，交由各地方政府聯繫採檢、接手後續居家隔離。

據了解，該女大生生活作息相對單純，沒有參加社團，也無校外活動，主要活動地為學校，以及入住單人宿舍，防疫單位已針對其活動地等足跡掌握並完成清消工作，持續注意教職員工生健康狀況。

今天代理市長楊明州也召開一級開設臨時應變會議，提醒這周適逢端午節連續假期，民眾安排外出旅遊機會增加，假期期間不能鬆懈，要落實相關防疫作為，不能維持社交距離的話，就要戴口罩。

(中時 )