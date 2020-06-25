現場邀集包括文創、農特產品14個攤位，各式貨品琳瑯滿目。（李金生攝）

6月25日15時起至28日晚上8時止，可至總兵署、後浦16藝文特區索取消費集章券參加大摸彩。（李金生攝）

立蛋大賽獎品是一顆重2錢多，價值約1萬8000元的「金雞蛋」，吸引大人、小孩報名參加。（李金生攝）

搶「黃金蛋」大獎，大人、小孩一起來。（李金生攝）

金城鎮長李誠智（左二）等人也參加立蛋大賽會外賽。（李金生攝）

特色市場吸引人潮，一位小朋友正專心吃著棉花糖。（李金生攝）

特色市集也同步推動商圈智慧消費，鼓勵大家採用行動支付付款。（李金生攝）

端節連假為金門帶來人潮，後浦商圈遊客穿梭來去。（李金生攝）

總兵署特色市場將連辦4天，在後浦商圈消費就有機會拿大獎。（李金生攝）

逛老街、遊古蹟，全家人一起共度美好時光。（李金生攝）

大鼓鼕鼕的響起來，後浦商圈期待再熱鬧起來。（李金生攝）

端節連假為金門帶來遊客人潮，今（25）日下午在縣定古蹟「清總兵署」前登場，以推廣行動支付、消費集章大摸彩為主題的特色市集，吸引紅男綠女穿梭來去，讓入選交通部「全台10大觀光小城」、「經典小鎮」的後浦商圈，再見觀光活絡的好光景。

由後浦商圈發展協會主辦，金城鎮公所協辦的特色市集，應景主軸活動之一，連辦4天的立蛋大賽，報名參加就送「花帔涼感巾」1條，決賽獎品是一顆重2錢多，價值約1萬8000元的「黃金蛋」。

現場邀集包括文創、農特產品14個攤位，並與明天登場的〈後浦16藝文特區〉特色市集結合，搭配商圈內300多店家，在端午節連假期間打造好吃、好玩、好開心的「後浦一條街」熱況。

6月25日15時起至28日晚上8時止，可至總兵署、後浦16藝文特區索取消費集章券參加大摸彩，詳細內容可上〈後浦商圈粉絲專頁〉查詢。

活動也同步推動商圈智慧消費，鼓勵大家採用行動支付付款（台灣pay、LINEPAY、街口支付）等台灣行動支付平台。單張集章卡使用行動支付消費滿2格，就可投入「行動支付專屬摸彩箱」，有機會拿到電視、3C產品、金門高粱酒等加碼大獎。

(中時 )