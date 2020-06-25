端節連假為金門帶來遊客人潮，今（25）日下午在縣定古蹟「清總兵署」前登場，以推廣行動支付、消費集章大摸彩為主題的特色市集，吸引紅男綠女穿梭來去，讓入選交通部「全台10大觀光小城」、「經典小鎮」的後浦商圈，再見觀光活絡的好光景。
由後浦商圈發展協會主辦，金城鎮公所協辦的特色市集，應景主軸活動之一，連辦4天的立蛋大賽，報名參加就送「花帔涼感巾」1條，決賽獎品是一顆重2錢多，價值約1萬8000元的「黃金蛋」。
現場邀集包括文創、農特產品14個攤位，並與明天登場的〈後浦16藝文特區〉特色市集結合，搭配商圈內300多店家，在端午節連假期間打造好吃、好玩、好開心的「後浦一條街」熱況。
6月25日15時起至28日晚上8時止，可至總兵署、後浦16藝文特區索取消費集章券參加大摸彩，詳細內容可上〈後浦商圈粉絲專頁〉查詢。
活動也同步推動商圈智慧消費，鼓勵大家採用行動支付付款（台灣pay、LINEPAY、街口支付）等台灣行動支付平台。單張集章卡使用行動支付消費滿2格，就可投入「行動支付專屬摸彩箱」，有機會拿到電視、3C產品、金門高粱酒等加碼大獎。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。