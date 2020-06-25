台中市政府環保局25日稽查發現，中火2號機投煤發電，環保局副局長陳宏益表示，將2度開罰，並將負責人函送法辦。（陳淑芬攝）

中火2號機24日晚間點火啟動，中市府25日依《空汙法》開罰200萬元，不料，台中市府環保護局在下午發現中火在下午4時進行2號機燃煤投料、且併聯發電。環保局副局長陳宏益表示，於傍晚5點30分在台電公開網站資料確認發電量佔2號機組發電量10％，已依法製作稽查紀錄，將2度開罰，並依《空汙法》第56條將負責人函送法辦。

陳宏益表示，環保局透過縮時攝影遠端遙控，並派員在附近巡視監控，在下午4時發現中火進行2號機燃煤投料，於傍晚5點30分在台電公開網站資料確認發電量佔2號機組發電量10％，他也親自到高度70幾米的煙囪確定2號機確實有排煙。

陳宏益態度強硬表示，台火2號機下午再度啟動，運作狀況比昨天晚上還嚴重，上次投入才柴油，這次則使用燃煤，而且正式併聯發電，已依法製作第2次稽查紀錄，依法2度開罰，並依《空汙法》第56條將負責人函送法辦，函送對象指的是負責命令人士，不會是基層主管及員；至於開罰金額必須再依情節彙整相關資料及參考公司法，進一步研究討論。

(中時 )