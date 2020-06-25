今天晚上7點29分，位於新北市三峽中正路上，某家鐵皮工廠發生大火，所幸警消人員及時抵達搶救中。（讀者提供/『林俊翰』翻攝）

新北市三峽鐵皮工廠發生大火，警消人員搶救中。（讀者提供/『林俊翰』翻影）

今天晚上7點29分，位於新北市三峽中正路上，某家鐵皮工廠發生大火，所幸警消人員及時抵達搶救中，目前進一步了解起火原因，所幸工廠內當時沒有人員在內。

現場為1樓的獨棟鐵皮屋(200坪)全面燃燒，所幸無人員受困，由於火勢侷限無延燒之虞，消防局目前已派出1大隊、1中隊、15分隊抵達現場搶救中。

(中時電子報)