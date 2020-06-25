三峽鐵皮工廠發生大火 廠內無人員傷亡 20:022020/06/25 中時電子報 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三峽鐵皮工廠發生大火 廠內無人員傷亡。（讀者提供/『林俊翰』翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天晚上7點29分，位於新北市三峽中正路上，某家鐵皮工廠發生大火，所幸警消人員及時抵達搶救中。（讀者提供/『林俊翰』翻攝） 新北市三峽鐵皮工廠發生大火，警消人員搶救中。（讀者提供/『林俊翰』翻影） 今天晚上7點29分，位於新北市三峽中正路上，某家鐵皮工廠發生大火，所幸警消人員及時抵達搶救中，目前進一步了解起火原因，所幸工廠內當時沒有人員在內。 現場為1樓的獨棟鐵皮屋(200坪)全面燃燒，所幸無人員受困，由於火勢侷限無延燒之虞，消防局目前已派出1大隊、1中隊、15分隊抵達現場搶救中。 (中時電子報) #三峽 #鐵皮工廠 #發生 #廠內 #所幸 也許您會感興趣 推薦閱讀 三峽大壩再掀潰堤傳聞 官方怒駁：惡意炒作 11:072020/06/22 時事 三峽大壩「防洪功能沒用」？專家曝若潰堤「大水將一路淹到上海」 15:562020/06/22 兩岸 不要再喊「鬼城林三淡」 非空屋逾7成三峽發展最成熟 16:362020/06/22 財經 林三淡不再是鬼城！「非空屋」比例超過7成 16:452020/06/22 財經 三峽大壩岌岌可危？！名嘴：若潰堤 摧毀力比核彈還強 10:002020/06/23 政治 大陸豪雨成災 三峽大壩受關注 水淹1公尺！堤壩變「泥漿瀑布」 10:502020/06/23 兩岸 頭條揭密》極端氣候帶來超級洪水 三峽大壩如何抵禦世紀洪峰 23:082020/06/23 政治 三峽大壩變形？證實是假消息 04:102020/06/24 兩岸新聞 長江中上游暴雨今最凶險 三峽大壩全面蓄洪應急 12:162020/06/24 兩岸 吳琪銘、蘇巧慧、林銘仁爭經費 為三峽國中打造全新「拳擊練習場」 14:172020/06/24 寶島 社會熱門新聞 非處女不娶！準新娘試婚紗 見他拿出1張「神秘單子」下跪痛哭 - 社會 三峽整染工廠大火 延燒200坪 警消20分鐘控制火勢 - 社會 助扁珍詐領國務機要費 「貴婦團長」種村碧君二審出爐 - 社會 找正妹一夜情！男嗨完隔天發現殺人犯睡旁邊 - 萬象 林佳龍推東部快鐵 台東台北3小時內 台東人罵翻：幹話連篇！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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