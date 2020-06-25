瓜地馬拉當地媒體報導，瓜地馬拉總統賈麥岱透露台灣將捐贈6千萬美元（約17.7億台幣）協助擴建醫院以對抗新冠肺炎。對此，外交部發言人歐江安表示，台瓜兩國政府仍在就雙邊合作計畫進行磋商，本案會在適當時機由雙方政府正式對外公布結果。

瓜地馬拉疫情嚴峻，截至目前為止確診病例累計14819例，死亡601人，且位於首都瓜地馬拉市的羅斯福醫院更缺乏治療新冠肺炎患者的人力與物資。賈麥岱透露，台灣將捐贈6千萬美元（約17.7億台幣），用以擴建羅斯福醫院，此計畫項目並由台灣統包負責。

歐江安指出，瓜地馬拉正面臨新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻考驗，因此目前台瓜兩國合作聚焦於防疫。外交部與駐瓜地馬拉大使館將視友邦疫情需求共同協商，彈性調整雙邊合作項目。

為協助瓜地馬拉政府對抗新型冠狀病毒，台灣在確保國內需求無虞情況下，援助瓜國醫療器材、口罩等物資並分享防疫作為與經驗，迄已捐贈口罩達37萬片，有助提升瓜國防疫能量共度難關。

(中時 )