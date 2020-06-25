三峽整染工廠大火 延燒200坪 警消20分鐘控制火勢 20:142020/06/25 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三峽整染工廠晚間7時許傳出火警，消防隊迅速到場救援，於20分內控制火勢。（新北市消防局提供／張睿廷新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽中正路二段一處200坪整染工廠晚間7時許傳出火警，消防隊立刻到場，並於19時49分控制住火勢，且確認工廠內無人受困，詳細起火原因仍待釐清。 (中時 ) #工廠 #消防隊 #火勢 #200 #三峽 也許您會感興趣 社會熱門新聞 非處女不娶！準新娘試婚紗 見他拿出1張「神秘單子」下跪痛哭 - 社會 又見名車自動駕駛睡著 2年前實習國道員警慘死似重現 - 社會 妻驚見赤裸交纏照片 夫偷吃小三對話夠鹹濕 - 社會 林佳龍推東部快鐵 台東台北3小時內 台東人罵翻：幹話連篇！ - 社會 泰安水雲吊橋深水潭驚傳男釣客溺斃 妻兒見屍情緒崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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