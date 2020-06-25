美前國安顧問波頓(John Bolton)新作爆出猛料，曝光美國川普總統要求大陸國家主席習平多買農產品以提升川普連任機會，著名《紐約時報》專欄作家托馬斯．弗里曼(Thomas Friedman)表示，「唐納德，別再乞求了。習近平和普丁都決定投票給你，不用擔心！」他表示，美中這場「一對夫妻、兩種制度」的40年婚姻關係已經結束，原因在於大陸愈來愈過火，也不再把美國當回事，因為美國表現愈來愈差勁。

弗里曼在其專欄中說，習近平與普丁都知道，只要川普還是總統，美國就會動盪不安。對習近平來說，這意味著美國不會是強大的經濟對手；對普丁來說，這意味著美國民主模式對他的人民失去吸引力。他們都知道，只要川普還是總統，美國就永遠無法鼓舞全球盟友聯合起來對付他們，而這正是大陸在貿易、人權和新冠病毒問題上，俄羅斯在烏克蘭和敘利亞問題上最擔心的事。

專欄指出，大陸駐日內瓦副代表周小明曾向媒體表示，「如果拜登當選，對中國而言可能更危險，因為他會聯手盟友對付中國，而川普正在破壞美國的同盟。」因此，美國及其盟友在貿易與人權問題上的統一戰線是制衡大陸的最大法寶，而川普的作為將使此一目標永遠不會實現。

弗里曼說，美中關係還是應該引起北京的警惕，現在是雙方交往以來最低潮，多買大豆或波音也解決不了問題，因為這段「一對夫妻、兩種制度」的40年婚姻要結束了，因為大陸的表現「太過火」，而美國的表現「太糟糕」。未來雖然還要繼續做生意，但會受到更多限制，而且充斥著懷疑以及對隨時破裂的擔憂。

他指出，多年以來美國對大陸竊取智慧財產權和其他貿易侵權行為保持容忍，但是大陸愈來愈得寸進尺，美國企業的抱怨聲音越來越大，也因此讓川普的強硬態獲得不少選民支持。

而在南海問題、香港、台灣、企業補貼、人權、外交、新冠病毒、智慧財產權、貿易糾紛等問題上，大陸處處顯得更加咄咄逼人，過去美中為互惠互利而忽略政策與理念差異，這種平衡已逐漸消失。現在是美中交往以來最敵對的狀態，皮尤民調(Pew Poll)顯示，只有26%的美國人對大陸持正面態度，是2005年開始調查以來的最低點。

大陸愈來愈過火也來自於美國越來越差勁。弗里曼說，大陸現在有的只是害怕其暴怒的客戶，美國則有許多價值觀相同的盟友，但美國已不懂得運用此一最大優勢。如果美國與盟友團結起來，就能對大陸施加集體影響，令它接受新規則。但川普卻拒絕這樣做，把一切都變成了雙邊交易或是與習近平的對抗。因此，現在大陸向美國和外企提供各種更誘人的條件，這麼大的市場吸引力，幾乎沒有公司可以抗拒。

總結美中當今的關係，安可顧問公司的麥健陸指出：「我不知道中國人是否還會把美國當回事。他們樂意看到美國繼續傷害自己。我們必須醒悟，與盟友團結一致。」北京會尊重的只有一個東西：影響力，但今天美國擁有的影響力太少，而大陸則擁有太多。

(中時電子報)