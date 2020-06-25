白沙屯媽祖徒步進香 台鐵加開班次疏運旅客 車次、時間看這裡 20:202020/06/25 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白沙屯媽祖進香活動復辦，6月25日重新受理信眾報名，拱天宮湧現排隊人潮。（巫靜婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵配合白沙屯媽祖進香活動疏運旅客，公布加開車次與時間。（巫靜婷攝） 白沙屯媽祖進香活動復辦，將於7月5日凌晨2點15分出發，台鐵為配合進香活動，疏運旅客，7月4、5日及7月13日加開區間車、間快車及莒光號增停白沙屯站，拱天宮今日（25日）發出車次及時間公告，旅客可多加利用。 (中時 ) #進香 #旅客 #7月 #白沙 #進香活動 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 支持陳時中參選六都首長嗎？民調結果跌破眼鏡 - 政治 「罷免黃捷」最新數字出爐！6處連署站終曝光... - 政治 韓國瑜辛苦做的路沒了 韓粉PO施工照嘆：很無言 - 政治 楊冪拍戲片場不雅照瘋傳 忘我狂摳女神秒崩壞 - 娛樂 謝忻下身沒穿？屈坐沙發露雪白一片 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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