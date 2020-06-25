台鐵配合白沙屯媽祖進香活動疏運旅客，公布加開車次與時間。（巫靜婷攝）

白沙屯媽祖進香活動復辦，將於7月5日凌晨2點15分出發，台鐵為配合進香活動，疏運旅客，7月4、5日及7月13日加開區間車、間快車及莒光號增停白沙屯站，拱天宮今日（25日）發出車次及時間公告，旅客可多加利用。

(中時 )