威力彩獎號開出 頭彩上看10億元今年最高 20:532020/06/25 中時電子報 趙永紝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩連38摃 端午節頭獎獎金上看10億元。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩已連38摃，連摃期數為第三屆以來第4高，台灣彩券預估，若未來一期銷售2.65億元，今晚（25日）開獎時，頭獎累積金額預估為上看10億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高。今晚開出的威力彩獎號為：15、17、22、24、27、36，第二區為06。 另端午加碼，大樂透加開之100組100萬獎項，根據統計，百組百萬元獎，目前尚有48組100萬獎項未開出，將於明（26）日繼續加開。 (中時電子報) #威力彩 #獎號 #加開 #獎項 #頭彩 也許您會感興趣 推薦閱讀 端午連假高鐵熱銷51萬張票 除尖峰外其餘時段有票 13:002020/06/22 生活 避免塞車 端午連假國道路肩彈性開放 17:292020/06/23 生活 凱基證 三度奪台灣最佳債券承銷商 04:102020/06/24 全球財經 威力彩連38摃 端午節頭獎獎金上看10億元 11:122020/06/24 財經 4千元以下獎項都算 雲端發票中獎 可匯入信用卡 04:102020/06/25 金融．稅務 聯電獲德州儀器認證卓越供應商 04:102020/06/25 產業．科技 雙鐵增班疏運 侯友宜視察打氣 04:102020/06/25 地方新聞 基隆跳蛙公車夯 將加開班次 04:102020/06/25 地方新聞 端午連假首日 陸鐵路預計發送旅客760萬人次 16:452020/06/25 兩岸 白沙屯媽祖徒步進香 台鐵加開班次疏運旅客 車次、時間看這裡 20:202020/06/25 寶島 財經熱門新聞 威力彩獎號開出 頭彩上看10億元今年最高 - 財經 蔣爸想跑了！陸半導體自主化重挫 台積電叛將成最大希望？ - 財經 三星又輸了！掉單華為 台積電明年更恐怖 - 財經 專家驚爆2大漏洞供貨華為？老美怒了撂狠話 - 財經 挺不挺華為？五眼聯盟5G鬧分裂 東南亞這國先開槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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