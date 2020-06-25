威力彩已連38摃，連摃期數為第三屆以來第4高，台灣彩券預估，若未來一期銷售2.65億元，今晚（25日）開獎時，頭獎累積金額預估為上看10億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高。今晚開出的威力彩獎號為：15、17、22、24、27、36，第二區為06。

另端午加碼，大樂透加開之100組100萬獎項，根據統計，百組百萬元獎，目前尚有48組100萬獎項未開出，將於明（26）日繼續加開。

(中時電子報)