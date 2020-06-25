周興哲推出新歌〈相信愛〉MV，邀來金鐘影帝龍劭華、金鐘獎女配角謝瓊煖，以及親哥哥周予天一同合作，龍劭華生平首度主演MV，笑說：「這是我的處男秀。」並提到近來因疫情，工作皆暫緩，但因女兒是周興哲的鐵粉，被女兒推坑而出演，霸氣：「我接了吧，我拍給她看！」讓周興哲感動說：「謝謝龍哥！」謝瓊煖私下也會唱周興哲的歌，在拍攝現場，清唱周興哲〈怎麼了〉，引起掌聲。

龍劭華在MV飾演刑警，與演出通緝犯的周予天，有精彩武打戲，周予天還被龍劭華壓在豬肉攤上激烈扭打，不過周興哲當天原本早早收工，半夜特地留下為了看周予天被毆打的戲碼，周興哲打趣說：「很就沒有看到哥哥被打，所以留下來看。」被問哥哥之前有被打嗎？他笑說：「我只看過他打我拉！」

而龍劭華與周予天在現場扭打，相當逼真，龍劭華手還不小心掛彩、指甲斷裂，龍劭華一聲不吭，經消毒、包紮後，立刻接著拍攝，周予天表示與龍劭華對戲，很寶貴經驗，「歷經這一役後，我從龍哥身上學到很多，特別感謝哥的指導。」

此外，該MV一上線，周予天轉發社群網站，「Bro我快被打爆，你還在旁邊吃水餃、彈鋼琴，覺得心很累。」還指名周興哲要多請他幾頓日本料理，周興哲看到也回應安慰，大展兄弟情誼。

周興哲日前邀哥哥周予天拍攝MV。（星空飛騰提供）

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