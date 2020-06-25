2020台南國際龍舟錦標賽，大型公開男子組決賽

2020台南國際龍舟錦標賽於今晚（25日）8時圓滿落幕，儘管今年受疫情影響，賽事規模稍微縮減，但仍不減選手及民眾熱情，安平運河自下午就湧入上萬民眾觀賽，選手也都賣力較勁，現場熱鬧非凡。

台南龍舟錦標賽23日由百架無人機群飛揭開序幕後，經過3天預賽激戰，於今日傍晚舉行決賽。重頭戲大型公開男子組比賽，今年共有36支隊伍競逐，爭奪30萬元獎金。進入決賽的分別為來自高雄的「動物園」、台南「南部消防」及「喬美餐廳」，各組實力堅強、難分軒輊，最終由喬美餐廳拔得頭籌、抱走獎金，現場氣氛嗨到最高點。

另外，大型公開女子組冠軍為艾德國際、大型高中男子組冠軍為台南海事、大型大專院校組冠軍為嘉藥水上活動社、小型公開男子組冠軍為屏東水上發展龍舟隊、小型公開女子組冠軍為台南二中校友會，而大型國中男子組、女子組冠軍皆由台南海佃國中奪下。

台南市長黃偉哲晚間8時主持閉幕典禮，他表示，今年龍舟賽報名隊伍共99隊，2500餘人參加，競爭相當激烈，各方龍舟好手為了爭金奪銀，展現團隊合作精神，令人感動。

熱鬧激烈的龍舟競賽結束後，黃偉哲依循古禮舉行封江儀式，感謝眾神明保佑龍舟賽期間風調雨順、平安順利，並約定2021台南國際龍舟賽再會。

(中時 )