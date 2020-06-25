舊城141市集體驗風華再現，提前為購物節暖身！ （台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2020台中購物節將於7月1日至8月31日登場，中區商圈店家防疫期間進行硬體等更新，整頓後再重新出發！25日舉辦「舊城141巷市集」為購物節暖身；規畫香包製作、逛市集送肉粽等精采活動，吸引大批民眾熱情參與，提前為購物節暖身。

經發局指出，市長盧秀燕對於疫情趨緩後，振興商圈活動非常重視，市府積極輔導中區店家進行空間優化，藉由資源導入、店面空間優化、營運輔導、招商引資等，領著中區商圈店家重塑品牌形象，並帶著深厚的文化故事，強勢回歸在消費者面前。

舊城141市集25日在台灣大道一段141巷舉辦，周邊百年老店林立，亦有許多店家重新打造品牌視覺重新出發；來自舊時的幸福滋味「幸發亭冰品本舖」、太陽餅故事的脈絡「全安堂」、經營一甲子的魚鬆「丸文食品等好店」，以及熱門打卡景點等，令人回味無窮。

經發局表示，例如新盛綠川水岸廊道、中央書局、宮原眼科、第四信用合作社等，超過300多間店家可供消費者選擇，以市集為中心點，集結中區自由路商圈、繼光街商圈、電子街商圈店家，食宿遊樂購一次滿足。

(中時 )