1名女網友氣憤在爆料公社PO文表示，自己去超商買咖啡時，遇見1名中年男子大嗆店員：「他媽的你要讓我等多久？」店員不回應，立即伸手幫忙結帳，然而因角度問題，手機上的調碼讀取不到，男子持續大罵店員，還揚言「我認識警察局長」，並變本加厲的繼續苛責店員。

據原po網友表示，男子無視後面大排長龍，應是要在較忙碌的店員收銀台處購買咖啡，無奈出示的手機載具讀取刷不到，竟然大罵店員，還揚言我認識警察局長。（爆料公社社員提供/『林俊翰』翻攝）

女網友走進每天必經超商買咖啡，卻在今天遇到1名中年男子歇斯底里的辱罵店員。原來當時結帳櫃台客人較多，男子持手機載具欲買咖啡，由於結帳程序較為繁雜，店員先請一旁等待，由另1名店員為男子服務，然而男子堅持向該店員購買，也無意識到後面大排長龍，破口大罵「他媽的你要讓我等多久？」，店員此時不發一語，只默默將掃碼機朝向男子手機載具讀取，但是螢幕似乎過於不明顯，店員此時情緒化回覆男子：「刷不到！」，男子瞬間爆炸，不斷言語炮轟此名男店員，2名店員不知所措表明要報警，沒想到男子竟說「我認識警察局長」。

所幸店員最後及時出面阻止，男子才站到一旁等待咖啡，不料待他一拿到咖啡，見其他客人與剛剛店員有說有笑不順眼，立即放聲大嗆：「你再笑啊！你再笑啊！以後會來釘你！」此時店員不滿的走向男子回嗆：「你都說我只是一個工讀生了，你還要來釘我幹嘛？」

原PO表示，做咖啡的店員明有說明先到一旁等待，結果男子買咖啡不結帳，卻硬要插隊。原PO還說明，店員還好心用另一台收銀機幫忙結帳，又開始嗆人家？是在自卑什麼啦？一直大聲來大聲去。目擊現場的網友也認為，人家店員不是領你的錢，更不是領警察局長的錢，排隊本來就是基本常識，難道乖乖排隊的人都是傻子嗎？那店員今天如果先幫你結帳的話，豈不是換後面排隊的人斥責他了嗎？

(中時電子報)