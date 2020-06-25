高雄愛河分屍案25日清晨偵破，警方逮捕年約60歲羅姓嫌犯，他疑似與80歲王姓死者因債務糾紛引起爭執，一氣之下將對方掐死，並用菜刀將死者肢解，裝入2深色旅行袋，2天後再將屍袋丟棄於愛河，檢察官25日晚間向法院聲請羈押獲准，羅男遭收押，但未禁見。

羅姓犯嫌經法官訊問後，因自白殺人，且有證物扣案，足認犯嫌重大，因涉犯殺人重罪，又有逃亡之虞，羅男將屍體及兇器棄置，也有滅證之虞，所以院方認有裁定羈押，但未禁見。

高市府環保局清潔隊員22日、23日上午在愛河中打撈到2個裝有屍塊的深色旅行袋，經過檢警連日偵辦，鎖定年約60歲的羅姓凶嫌，24日晚間警方埋伏3、4小時，於25日凌晨2時左右在苓雅區武廟路住處將正要出門的羅姓凶嫌逮捕到案。

據了解，王男與羅男雙方先前就相互熟識，羅男先前在擺攤做小本生意，但目前無業，他得知王男每月有1萬多元的低收補助，曾陸續向王男借錢數次，共積欠數萬元債務，20日羅男不知以何種名義進入王男家中，想要再與王男借錢，疑似因為王男不肯借款而發生口角，羅男才一氣之下將其殺害。

據警方追查發現，羅姓兇嫌於20日凌晨12時20分進入王姓死者三民區的建國路租屋處，疑似因為財務糾紛將死者掐死，於凌晨3時左右離開王住處，返回苓雅區武廟路自家住處拿2個旅行袋與菜刀，半小時後再返回王男住處將其屍體肢解，將凶刀與啞鈴放入旅行袋中，隨後再載著2屍袋離開，將屍袋藏匿於某處，22日凌晨才又載著屍袋到愛河棄屍。

(中時 )