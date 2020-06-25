效力巨人的陽岱鋼與效力火腿隊的王柏融今日都不在先發名單上，不過陽岱鋼在9局下半僵局上場代打，第1球就敲安上壘，隨後就被代跑換下；王柏融則是整場坐滿板凳，樂天中繼投手宋家豪則是對上火腿1.1局失2分，最後樂天吞敗。

陽岱鋼近年來由於守備位置遭受擠壓，加上年歲較長，因此先發機會減少，多以代打上陣，不過他總能維持好手感，今日在巨人與廣島鯉魚之戰，雙方5比5平手僵局，陽岱鋼於9局下半擔任首名打者代打，對上廣島守護神佛蘭蘇（Geronimo Franzua）瞄準第一球就敲安，以超前分身分上壘，雖上壘後又迅速被代跑換下，不過仍展現「代打王」實力，可惜此局巨人沒有得分，進入延長賽。

而近況不佳的王柏融此戰坐滿冷板凳，並無出賽，不過對手樂天隊的台將宋家豪有上場中繼，接在先發投手後登板，2人出局二、三壘有人時，遭今日有開轟表現的大田泰示敲出清壘安打。第6局續投，被渡邊諒、横尾俊建、野村佑希連續安打再失2分，總計後援1.1局被敲4支安打、有2分自責分，目前自責分率為7.71，最後樂天以5比8輸給火腿。

(中時 )